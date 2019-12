Verkade is Zoethoudertje van de maand maart

Maar liefst 2774 stemmers vonden dat Verkade met zijn marketing voor Dora vanillekoekjes van de drie genomineerden het verst gaat met het verleiden van kinderen. Dat is meer dan 40% van de stemmen. Daarmee is Verkade de onbetwiste 'winnaar' van de verkiezing van het Zoethoudertje van de maand maart.

Verkade wint nipt van Peijnenburg

Verkade werd bij de verkiezing op de hielen gevolgd door Peijnenburg met zijn sprookjesboom ontbijtkoek (39% van de stemmen) en Liga met zijn Kinderbiscuit heeft 19% van de stemmen gekregen.

Brief naar Verkade

Verkade heeft naar aanleiding van de verkiezing inmiddels bericht van ons gehad, en wij hebben hierbij aangedrongen op zowel het stoppen met marketing richting kinderen, als het verbeteren van de samenstelling van deze ongezonde vanillekoekjes.

Zoethoudertje van de maand april

Met het aanspreken van Verkade is het probleem rondom kindermarketing nog lang niet opgelost. In de maand april is er een nieuwe verkiezing voor het zoethoudertje van de maand, waarin we opnieuw drie fabrikanten hebben geselecteerd.

Stem op het zoethoudertje van de maand april en laat de fabrikant middels jouw stem weten dat je tegen ongezonde kindermarketing bent!