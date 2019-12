10 veelvoorkomende marketingtrucs

Natuurlijk kun jij je kind soms best verwennen met Minions-sap. Maar het is wel handig als je weet welke verleidingstechnieken fabrikanten en supermarkten gebruiken.

Verleiden vanuit het schap

Supermarkten zijn slim: ze leggen de producten die kinderen interessant vinden op hun ooghoogte in het schap. Ze spelen zo in op de jengelfactor: als het kind maar vaak genoeg zeurt, krijgt het vast wel een keer zijn zin. Helaas liggen daar overwegend ongezonde producten.

Kinderidolen op de verpakking

Laat kinderen koekjes, pasta of broodbeleg uitkiezen en de kans is groot dat ze die met hun favoriete idool er op pakken. Kindermerken bedenken soms ook zelf vrolijke figuurtjes. De Verkade Kids&Co prinses aardbeikoekjes bijvoorbeeld of de Verkade Kids&Co langnekken. Hopelijk is jouw kleintje niet al te gevoelig voor prinsessen en langnekken: een zakje van twee prinsessenkoekjes levert 130 kilocalorieën en een zakje langnekken 150.

Grappige of leuke vorm

Ook het product zelf wordt vaak speciaal aangepast voor kinderen. Zo heeft Honig pasta in de vorm van Dora. Op zich is er niets mis mee; er is bijvoorbeeld geen extra suiker aan toegevoegd. Wel had het beter gezonde volkorenpasta kunnen zijn.

Win!

Speciale winacties doen het ook goed bij kinderen. Bij Venz hagelslag bijvoorbeeld kun je zoeken naar gouden dukaten in de pakken, waar je een bordspellenpakket mee kunt winnen. Extra veel hagelslag eten dus, dan maak je meer kans. Een aanrader is dat niet, want hagelslag zit vol calorieën, verzadigd vet en suikers.

Cadeautje

Ook dit hebben kleintjes snel door. De Happy Meals bij McDonalds zijn echt niet alleen om de frietjes zo populair. Ook ouders zijn er gevoelig voor. Ze kopen bijvoorbeeld graag twee of meer producten als ze daardoor iets 'gratis' krijgen.

Inspelen op je gevoel

Je wilt het graag goed doen als ouder en dat weten bedrijven maar al te goed. Die maken allerlei claims. Zo zijn de babykoekjes van Hipp goed voor het doorkomen van de tandjes, aldus de fabrikant. Onzin natuurlijk, maar ze leiden zo mooi de aandacht af van het vele suiker in de koekjes.

Zogenaamd gezond

Fabrikanten doen ook goed hun best om producten gezond te laten lijken. In de snoep van Katja zitten alleen natuurlijke ingrediënten. Dat klinkt gezond, maar het blijft natuurlijk gewoon snoep met veel suiker.

'informatieve supermarktbladen'

In tijdschriften van de supermarkten zoals Allerhande en Hallo! van Jumbo staan nogal wat reclames voor kinderproducten. Sommige supers hebben zelfs een speciaal blad voor kinderen. De ideale plek om reclame te maken voor limonade en chips natuurlijk.

Online spelletjes

Op de sociale media en bij online spelletjes worden kinderen ook sneaky verleid. Zo kunnen ze op pauladekoe.nl leuke spelletjes doen. Nogal wiedes dat ze in de winkel ook vla van Paula de Koe willen.

Sponsoring

Veel sportieve activiteiten worden door bedrijven gesponsord. Zo werd het 'Grote Gymfeest' door Kellogg's gesponsord en is Coca Cola is een bekende sponsor van diverse sportactiviteiten.

