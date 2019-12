Rekenen is niet altijd even makkelijk. 100g bosui levert 42 kilocalorieën. Een bosje bosui van 125g levert er 84. Of toch 53? Albert Heijn: 'Hier is een vergissing gemaakt. Wij zoeken dit verder uit.' Update: Begin april 2014 kwamen we aangepaste etiketten tegen in de supermarkt.

