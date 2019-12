AH gezeefde tomaten

Update april 2014: in april vonden we de AH basic in het schap, mét Vinkje.

Een Vinkje op een product zou je moeten helpen om een gezondere keuze te maken. Deze tomatenpurees laten goed zien dat je niet blind moet varen op het Vinkje. Iemand mailde ons verontwaardigd: 'die van Euroshopper heeft dan wel geen Vinkje, maar er zit én minder suiker, én minder vet én minder zout in dan die van AH mét Vinkje.'

Albert Heijn laat ons weten dat ook Euroshopper in aanmerking komt voor een Vinkje, en die er bij de volgende designronde op komt. Daar kunnen we waarschijnlijk lang op wachten. Albert Heijn stopt namelijk met het merk Euroshopper. We wachten vol spanning de vervanger af, AH Basic tomatenpuree.