AH koffiecreamer

Het heeft alle schijn van melkpoeder, zo staat het ook op het etiket: 'koffiemelkpoeder '. Vergeet het maar, deze creamer bestaat vooral uit suiker (glucosefructosestroop) en plantaardige olie. Het enige melkachtige dat er in zit is melkeiwit. Albert Heijn laat weten dat ze, heel toevallig, ook zelf al ontdekt hadden dat dit niet goed op de verpakking staat. De verpakking zal worden aangepast. Update: op 15 april 2014 troffen we de aangepaste verpakkingen aan.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!