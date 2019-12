AH runderknakworst kletsplaatje van de maand

Albert Heijn vindt dat runderknakworst best voor een derde uit kippenseparatorvlees mag bestaan. Na nogmaals aandringen bij AH om de verpakking óf het product aan te passen, hebben ze toegezegd de receptuur aan te passen. Ze halen de kip eruit en verwachten de runderknakworsten in het derde kwartaal van 2014 in de schappen te hebben staan.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!