aldi notenmelange

Dit bakje noten staat vol met onzinnige claims. De noten zijn vrij van smaakversterkers, vrij van geur- en smaakstoffen, vrij van kleurstoffen en vrij van conserveermiddelen. Het is nogal wiedes dat deze stoffen niet in een bakje ongezouten noten zitten.

Update: gelukkig zag Aldi er de overbodigheid ook van in. Na onze melding hebben ze het etiket aangepast en naar ons doorgestuurd. Tegenwoordig is bovenstaand etiket in de winkels te vinden, zonder 'vrij van' claims.