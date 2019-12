Ambacht tartaar - AH

Sinds een aantal jaar verkoopt Albert Heijn ambachtelijk vlees, zoals Ambacht tartaar. Wat mag je daar als klant van verwachten? Een traditioneler recept, minder toevoegingen zoals water en hulpstoffen (E-nummers) of beter vlees?

Albert Heijn geeft geen antwoord op onze vragen. Het ‘oud Hollands slagersrecept’ dat ons voorgespiegeld wordt op het etiket, zien wij in elk geval niet in de ingrediëntenlijst. In de ambachtelijke tartaar zit – in tegenstelling tot de gewone tartaar – water en de smaakmaker gistextract.

Inmiddels heeft AH alle ambachtelijke vleesproducten uit de winkels gehaald.