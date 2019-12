AH Ambachtelijke zeezout & zwarte peperchips

Op de zak staat ‘ambachtelijke chips gemaakt van eersteklas boerenaardappelen’. Bovendien zijn ze handgeschept! Onze geënquêteerden doen er lacherig over: ‘ik kan me niet voorstellen dat iemand in de ketel of frietpan staat te roeren’, zegt er een. Hoe de productie precies gaat, vertelt AH ons niet. Ambachtelijk is de ingrediëntenlijst in elk geval niet. Er zitten suiker, uipoeder, gistextractpoeder en aroma’s in. In naturel chips zitten alleen aardappelen, olie en zout.

Begin juni liet AH ons weten wat 'Handgeschept' betekent: tijdens het bakproces schept iemand de chips handmatig om.



Update 23-06-2015: succes voor consumenten!

Albert Heijn kondigt aan dat de verpakking wordt aangepast, en dat de claim 'ambachtelijk' niet meer gebruikt zal worden. Het duurt nog wel even voor de nieuwe verpakkingen in de winkels liggen, want AH maakt eerst de oude voorraad op.