Over deze bekende siroop kregen we een brief. 'Er staat op de fles 'geen toegevoegde suikers' terwijl die er wel inzitten', meldde iemand ons. Pas als je goed kijkt, zie je dat de opmerking 'geen toegevoegd suiker' gaat over een nieuw product van Karvan Cevitam, hun fruitfrisdrank, waar op de fles siroop reclame voor wordt gemaakt. Fabrikant Karvan Cevitam reageert dat ook zij deze klachten hebben ontvangen, en ze actie ondernemen.

Er komt in vette letters 'probeer ook eens' boven de tekst te staan. Dat zal binnenkort gebeuren. Voorlopig moeten we het nog even met de oude bussen doen. Inmiddels is de fles inderdaad aangepast. De fabrikant heeft zoals toegezegd 'probeer ook eens' toegevoegd en er blikjes in plaats van flessen bij afgebeeld.