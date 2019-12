Coop pesto

'Authentieke pesto' schreeuwt het etiket. De ingrediënten zijn anders helemaal niet authentiek, er zit zonnebloemolie, wei en cashewnoten, melkzuur en citroenzuur in de pesto. Waar zijn olijfolie, pecorino of Parmezaanse kaas en pijnboompitten die volgens het oorspronkelijke recept in de pesto horen? Niks authentieks aan dus.

Coop kan niet anders dan het met ons eens zijn: 'De claim 'authentieke pesto' zoals deze nu staat vermeld, blijkt inderdaad een onterechte claim voor dit product en staat abusievelijk op de verpakking vermeld'. De inkoop is, door ons toedoen, per direct stopgezet en er komt in oktober een vervangende pesto, hopelijk nu wel met een traditioneel recept.