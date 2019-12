De Tuinen honingmix

Update 8 augustus 2014: de Honingmix is inderdaad niet meer te vinden, maar 'gelukkig' is er wel Honingdrop, met wel 2,8% honing. En de Tuinen vindt deze variant kennelijk wel heel natuurlijk, met al vinkjes.

Er is maar weinig honingachtig aan deze mix. Er zit slechts 1% honing in, de rest is zoetmiddelen zoals glucosefructosestroop en suiker. En als je niet goed oplet, denk je dat je een zakje snoep koopt zonder gelatine, zonder lactose en mét natuurlijke zoetstoffen en smaakstoffen. Maar nee, de snoep is alleen lactosevrij, de rest staat er wel op, maar is niet aangevinkt. De Tuinen vertelt dat 'de kwaliteit van alle producten hoog in het vaandel staat en wij klanten op de juiste manier van informatie over de producten willen voorzien'. Blijkbaar voldeed de honingmix hier bij nader inzien niet aan, want de snoepjes verdwijnen uit het assortiment.