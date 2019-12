EkoPlaza eieren

Deze biologische eieren komen uit Nederland. Maar dat komen toch vrijwel alle eieren? We vragen het aan EkoPlaza. Ze antwoordden: 'Het aanbod biologische eieren in Nederland is niet altijd toereikend, in sommige perioden van het jaar worden biologische eieren uit andere landen geïmporteerd. In die periode zijn de EkoPlaza Nederlandse eieren ook niet verkrijgbaar.'

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!