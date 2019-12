Eve's Choice

Dames verleiden kunnen ze wel bij Eve's Choice. Mooi verpakt en slechts 45 kilocalorieën per portie. Maar laat je niet misleiden, met een portie bedoelt Eve's Choice een muizenhapje, ofwel de helft van één koekje die overigens ook nog eens per twee verpakt zijn. Eve's choice reageert: 'de reden is dat dames de portiegrootte van bijvoorbeeld Sultana en Evergreen te groot vinden'. Kan best zijn, maar wilden de dames er ook twee keer zoveel calorieën in? Update 7 augustus 2014 Eve's Choice blijkt failliet, zo ontdekte ons campagneteam.