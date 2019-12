Gouda's Glorie

In de halfvolle fritessaus van Gouda's Glorie zit 80% minder calorieën. Maar als je de gewone fritesaus van Gouda's Glorie erbij pakt, kom je bedrogen uit: er zit nog niet eens de helft minder caloriën in. De fabrikant legt uit dat hij het merk kort geleden overnam. 'De vorige eigenaar vergeleek het product met mayonaise en komt zo aan die 80%. Wij denken dat het niet juist is om fritesaus met mayonaise te vergelijken en hebben de claim inmiddels op de nieuwe etiketten aangepast.' Inmiddels is de aangepaste verpakking in de winkel te vinden. De claim is verdwenen.