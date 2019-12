Hero Kickstart Fruitontbijt

Update 7 augustus 2014: Hero heeft ons laten weten dat er toch geen variant met meer cafeïne bij hen bekend is.

Deze vruchtendrank geeft een 'natuurlijke energieboost'. Hero doelt hiermee op de (natuurlijke) cafeïne die in de drank zit. Maar een energieboost zal je daar niet van krijgen, per glas zit er 37,5 milligram cafeïne in, ongeveer evenveel als een kopje thee. Meer energie zul je krijgen van de suiker uit de fles, zo'n dertig gram per glas. Volgens Hero is dit product niet meer op de markt, maar vervangen door een variant met meer cafeïne. Die nieuwe variant hebben wij alleen nog nergens gevonden.