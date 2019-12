Lotus Bumba madeleine cakereepjes

In de madeleinecakereepjes van Lotus zit 30% minder suiker dan in andere cake. Ook heeft de fabrikant melkpoeder toegevoegd. Daarom lezen we 'rijk aan melk' op de verpakking. Maar die melk heeft maar weinig toegevoegde waarde in die cakejes met ruim 3,5 gram vet en 3 gram suiker.

Per reepje komt het neer op 7 gram melk, goed voor zo'n 2% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Dat zet geen zoden aan de dijk.