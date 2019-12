Fabrikanten overstag onder druk van Kletsplaatjes campagne

Resultaat dankzij steun consumenten

De massale steun die consumenten betuigden via social media, en door te stemmen op het 'Kletsplaatje van de Maand' en de smoezenverkiezing 'Kletsmajoor', was van grote invloed op het resultaat. Zo haalde Albert Heijn de guacamoledip met 0,7% avocadopoeder uit het schap én paste de receptuur van de runderknakworst aan.

Waarom gaan fabrikanten overstag?

Sommige fabrikanten geven ruiterlijk toe dat de campagne Kletsplaatjes de reden is om hun product aan te passen:

Andere producten zijn wel aangepast of van de markt gehaald, maar de fabrikant geeft aan dat ze dit 'toch al van plan waren' of dat ze door 'allerlei andere overwegingen' tot dit besluit zijn gekomen:

Uit een laatste inventarisatie blijkt dat sommige producten plotseling toch met een verbeterde verpakking in de winkel liggen, zoals Bertolli en Sultana.

Weigeraars

Helaas zijn er ook notoire weigeraars. Bijvoorbeeld Healthy People, dat sap dat grotendeels uit druivensap bestaat, blijft verkopen onder het mom van 'super fruit'. Healthy People maakt slinks gebruik van een maas in de Europese richtlijn die kort geleden is vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is juist om dit soort misleiding te voorkomen.

En er zijn meer producenten die niet echt happig zijn op verbetering:

Brinta Wake up banaan

Fred en Ed smaakwater

Verslechtering

Robinson's fruitshoot maakt het helemaal bont. De fabrikant van dit suikerdrankje voor kinderen reageert nergens op, en de verpakking is in de tussentijd alleen maar kind onvriendelijker geworden.

Robinsons FruitShoot tropisch

Tot slot hebben fabrikanten soms een extra duwtje nodig van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA):

Hoe nu verder

De campagne toont aan dat fabrikanten gevoelig zijn voor de gezamenlijke druk die consumenten kunnen uitoefenen. Wij zijn blij dat zoveel fabrikanten beterschap beloofden. Toch is er nog veel te doen. Sommige fabrikanten blijven weigeren verpakkingen aan te passen, en de wet- en regelgeving laat nog veel te wensen over. Het is dweilen met de kraan open. Wij zijn dan ook in gesprek met het ministerie van VWS over verbetering van de regels, en intensivering van de handhaving door de NVWA. Minister Schippers heeft in de Tweede Kamer aangekondigd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. De vele voorbeelden uit de campagne gebruiken wij om onze argumenten kracht bij te zetten.

Over de campagne

De Consumentenbond startte eind 2012 de campagne Kletsplaatjes om consumenten bewust te maken van de marketingtrucs van fabrikanten én om fabrikanten te bewegen eerlijker te zijn over hun producten. Voedselfabrikanten maken op hun verpakking de werkelijkheid vaak mooier dan hij is. Consumenten konden voorbeelden van misleidende namen, verpakkingen, etiketten of claims insturen voor de Wall of Shame. De Consumentenbond sprak de bewuste fabrikanten aan met het dringende verzoek hun product aan te passen. Vaak met succes. Sommige hardnekkige misleiders zijn gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.