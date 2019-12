Update november 2016

de claim 'met natuurlijke ingrediënten' is verdwenen van de verpakking.

Niet alleen natuurlijke ingrediënten

De kreet 'natuurlijk' doet het altijd goed op verpakkingen. Rivella zet je er behoorlijk mee op het verkeerde been. Ze claimen 'met natuurlijke ingrediënten' en dat is het zeker. Maar daarnaast zitten er maar liefst drie synthetische zoetstoffen in de frisdrank: cyclaamzuur (E952), acesulfaam K (E950) en sacharine (E954). Zo kan iedereen zijn product 'met natuurlijke ingrediënten' noemen, als er bijvoorbeeld water in zit. Rivella geeft toe dat de zoetstoffen niet natuurlijk zijn. Omdat het slechts om 1% gaat, vinden ze de claim toch terecht. Op de vraag of Rivella extra natuurlijk is dan andere frisdranken houden ze wijselijk hun mond.