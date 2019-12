Teisseire aardbei framboos

Update 19 augustus 2014: Teisseire heeft de kritiek blijkbaar ter harte genomen en heeft de tekst 'met stevia extracten' van de voorkant van de verpakking verwijderd. Bovendien is er geen acesulfaam-K meer in het product aanwezig. Zo zien we het graag!

Teisseire maakt goede sier met het natuurlijke imago van de zoetstof Stevia. Op de voorkant van de fles wordt duidelijk vermeld dat het product 0% suiker bevat en er stevia extracten inzitten. Lekker natuurlijk dus? Helaas, want wie de ingrediënten goed bestudeert ziet dat het ook de kunstmatige zoetstoffen acesulfaam-K en sucralose bevat...