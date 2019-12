St. Dalfour aardbeien

Update november 2016

De tekst 'zonder toevoeging van suiker' is van de voorkant van de verpakking verdwenen.

Ongezoet druivensap?

De Rhapsodie de fruits Aardbeien van St. Dalfour bevat geen toegevoegd suiker lezen we op de pot. Toch is de vruchtenspread lekker zoet en het is onwaarschijnlijk dat die zoetheid alleen van de aardbeien komt. Inderdaad, 'gezoet met geconcentreerd druivensap' lezen we op het potje, en nog wel met ongezoet druivensap. Dat 'ongezoet' raakt echter kant noch wal: druivensap is van zichzelf al zoet en geconcentreerd druivensap al helemaal. Het is zelfs wettelijk verboden om hier 'zonder toegevoegd suiker' als claim te gebruiken, omdat druivensap als zoetmiddel is gebruikt.