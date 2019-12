AH Djoezz bosvruchten

Update november 2016

Een afbeelding van een appel staat nu keurig op de voorkant.

Meer appel dan aardbei

Een speedboot van aardbeien en vlierbessen, maar waar is de appel gebleven waarvan er veel meer inzit? Ook Albert Heijn kiest er voor de vruchten af te beelden die overheersen in de smaak. Maar van de drank is slechts 0,8% aardbeiensap en 0,3% vlierbessap en wel 6,5% appelsap. Albert Heijn heeft aangegeven dat de verpakking aangepast wordt en appel wel op de voorkant wordt afgebeeld. Zo zien we het graag. We houden het schap in de gaten.