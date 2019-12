AH energiedrink met guarana extract

Op het etiket lijkt het net alsof de cafeïne in de AH-energiedrank alleen uit het natuurlijke guarana-extract komt. Dit stofje heeft wellicht een positiever imago dan cafeïne, maar is in feite gewoon een andere bron van cafeïne. Dit blikje van Albert Heijn bevat naast guarana-extract ook cafeïne onder het mom van aroma. Niet alleen maar guarana-extract dus.

