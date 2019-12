AH Rode druivensap

Update 14 augustus 2014: Albert Heijn neemt het serieus en heeft de verpakking aangepast. Nu staan er zowel witte als blauwe druiven op het pak. Zo zien we het graag!

'Ik voel me als consument behoorlijk misleid', zo meldt een van onze leden ons nadat hij rode druivensap van Albert Heijn kocht. Dit sap zet je op het verkeerde been. Het lijkt sap van rode druiven, maar het bestaat voor maar liefst 80% uit witte druiven en maar voor 20% uit rode druiven. Niet iedereen kan zich er trouwens druk over maken: 'Het zal vast wel even lekker zijn' zegt er een. En iemand anders is al blij met wat er wel goed gaat: 'Het verbaast me in positieve zin dat het wel 100% druivensap is'. En voor wie echt rodedruivensap wil, is er sap van Albert Heijn Excellent en concurrent Fruitdruifje.