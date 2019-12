AH Rood Fruit Yoghurtdrink

Update november 2017

De verpakking is aangepast, er staat nu dat het om 'rood fruit smaak' gaat. Het percentage fruitsap blijft gelijk.

Waar is het fruit?

Op de verpakking van roodfruit yoghurtdrink van Albert Heijn prijken aardbeien, frambozen en blauwe bessen. Maar er zit slechts 1% fruitsap in. Dat is natuurlijk niet voldoende om de drank een rode kleur te geven. Daarvoor is kleurstof E120, karmijnzuur, toegevoegd.