AH runderknakworstjes

Pas op met deze zogenaamde runderknakworstjes. Als consument vertrouw je op de verpakking wanneer je denkt in het bezit te zijn van runderknakworstjes. Maar niets is minder waar. Naast 51% rundvlees bevat de variant van Albert Heijn ook nog 33% kippenseperatorvlees, het restproduct dat van de botten wordt geschraapt of gespoten na de slacht. Runder-kipafvalknakworstjes zou dus dichter in de buurt van de ware aard komen.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!