AH vanillevla (aangepast)

Update november 2016

'100%' is bij weidemelk verdwenen.

In de wei

De term '100% weidemelk' suggereert dat de koeien 100% in de wei hebben gestaan. Het betekent iets anders zo, lezen we op de achterkant van het pak. De gebruikte melk is 100% afkomstig van koeien die minimaal 120 dagen - minimaal 6 uur per dag - in de wei hebben gestaan.