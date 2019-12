Reactie Albert Heijn

Geachte mevrouw,



Hierbij onze reactie op de door u gestelde vragen in uw mail van 6 februari jl. Hoe kan het dat deze dipsaus slechts 0.7% avocadopoeder bevat terwijl deze van oorsprong Mexicaanse saus juist avocado als hoofdingrediënt heeft?



Antwoord: Er is gekozen is voor 0,7% avocadopoeder. Het is een guacamole dip-saus en geen guacamole. De vraag is dus of je het kunt vergelijken met guacamole, wat wel veel avocado zou moeten bevatten.



