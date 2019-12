Albert Heijn biologische kruidenthee

Update januari 2018

Albert Heijn gaat de naam aanpassen naar fruitwater. Het product bestaat echter voor de helft uit sap en bevat aardig wat suiker. Daarmee is ‘water’ als aanduiding helaas nog steeds misleidend en vinden wij dit vooral een 'zoethoudertje'. Het blijft ook vreemd om dit product specifiek te richten op kinderen vanaf 4 maanden.

Thee blijkt sap

De drank bestaat voor ongeveer de helft uit water, de andere helft is sap uit concentraat en 0,5% rozenbottelextract. Waar de naam ‘kruidenthee’ op is gebaseerd is ons niet duidelijk. Per 100 milliliter bevat het 1 suikerklontje. Ook zien wij niet waarom dit product specifiek geschikt zou zijn voor kinderen vanaf 4 maanden.

Onze eis