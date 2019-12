Apekoppen van Katja

Update november 2016

De fruit- en plantenconcentraten zijn inmiddels als ingrediënten verdwenen.

Vreemde vruchten

Zachte bananensmaak! Eigenlijk hadden we helemaal geen vruchten verwacht in deze snoepjes, maar zowaar, er zitten planten- en fruitconcentraten in de apekoppen. Waarom er passievrucht, mango, gardenia en sinaasappel en géén banaan in de bananensnoepjes zit? Volgens de fabrikant zitten deze concentraten er in voor de kleur. De bananensmaak danken de snoepjes aan het natuurlijk (bananen) aroma. Is banaan niet makkelijker verkrijgbaar dan mango en gardenia, vroeg een lid zich af.