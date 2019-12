Appelsientje Mango

Goed opletten bij de Appelsientjesapjes. Op de pakken sinaasappelsap staat een stempel dat zegt dat er '100% puur sap' in zit. Bijna hetzelfde stempel staat ook op de verpakking van andere dranken zoals de mangodrank en de zwarte bessendrank. Maar vergis je niet: de tekst in het stempel van de mangodrank is 'puur genieten' in plaats van 'puur sap'. Puur sap is het inderdaad niet: het blijkt vooral water, 22% mangosap, wat citroen en toegevoegd suiker.

Update: Appelsientje heeft beterschap beloofd en het stempel waarop staat 'ongezoet' al aangepast op de pakken sinaasappel. De pakken mangosap moeten het tegenwoordig doen zonder stempel.