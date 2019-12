Bambix Honing Rondjes

'Speciaal voor peuters. Afgestemd suikergehalte'. Bijna een kwart van dit product bestaat uit pure suiker. Nutricia noemt dit een 'afgestemd suikergehalte'. Tja, afgestemd zodat je kind lekker zoet en suikerrijk eet? Samen met de door Nutricia aanbevolen dreumesmelk krijgt je kind 3 suikerklontjes per portie binnen. Volgens Nutricia zit het product boordevol bouwstoffen die je kindje nodig heeft om zich te ontwikkelen en flink te groeien. Inderdaad, steeds meer kinderen hebben overgewicht. Oja, wie denkt dat er honing in zit: dat is 3%.

Update 23 januari: Nutricia heeft ons via Twitter bedankt voor de feedback en laten weten nog eens kritisch naar het product te kijken. We houden in de gaten of ze aan onze eisen tegemoet komen!

Update 6 februari: Nutricia heeft ons laten weten de tekst 'met afgestemd suikergehalte' van het etiket te verwijderen. Dat is een mooi succes voor consumenten! Verder stelt Nutricia dat het bedrijf ten doel heeft om gezonde en aangepaste voeding voor baby's en peuters te maken en dat de producten zijn gebaseerd op de meest recente inzichten voor de samenstelling van gezonde voeding voor baby's en peuters. Bijzonder dat een product dat 23% suiker bevat blijkbaar aan deze prachtige doelstellingen voldoet...

Update 8 augustus 2014: Nutricia laat ons weten dat het product uit het assortiment is gehaald: "Deze beslissing is niet het gevolg geweest van uw actie, maar is genomen op basis van verschillende factoren".