BioToday Granola beetroot

Groente bij je ontbijt, het lijkt mogelijk met deze granola van BioToday. De granola draagt de naam ‘beetroot’, en op de verpakking prijken afbeeldingen van bietjes. Maar veel bieten zitten er niet in: slechts 3%, en dat is nog poeder ook. Verder bevat het vooral andere ingrediënten zoals rozijnen (10,5%) en appel (5%). Een typisch geval van lokgroente dus. Een betere naam zou zijn: ‘krokante muesli met rozijnen en appelstukjes, gekleurd met rodebietenpoeder’.

De fabrikant reageert als volgt: ‘Bij deze granola is rodebietenpoeder niet bedoeld om bij te dragen aan de consumptie van groenten. Het is bedoeld om een mooie rode kleur aan het product te geven.’ Bij zo’n productnaam verwachten je toch een gezond aandeel groente, maar dat zit er dus niet in.