Brinta Wake UP! Banaan

Update februari 2017

Heinz (de producent van Brinta) heeft ons de teleurstellende mededeling gedaan dat het product en de verpakking niet worden aangepast. Volgens het bedrijf voegt een gemiddelde consument zelf ook zoveel suiker toe aan gewone Brinta. Verder zijn wij kennelijk een beetje dom, omdat we verwachten dat er banaan in een product zit als het woord 'banaan' en afbeeldingen van plakjes banaan op de verpakking staan. Dat verwijst natuurlijk naar de smáák van het product! Anders kun je het niet drinken... tja.

Update november 2016

De verpakking is toch iets aangepast, iets minder suiker en iets meer banaanpoeder. Nog steeds heel weining en nog steeds een kletsplaatje.

Bijna een kwart suiker

Wie Brinta eet, eet gezond, dat weet iedereen, toch? Brinta bevat normaal gesproken alleen volkorentarwemeel en wat zout. De variant met banaan bevat nog iets anders: suiker. Bijna een kwart van het product bestaat hieruit. Per doosje van 110g (5 porties) Brinta Wake Up! Banaan is dat meer dan 25 gram (5,5 klontjes) suiker. En de hoeveelheid banaan? Maar liefst 0,5% bananenpoeder… Het verlies aan vitaminen door volkorenmeel te vervangen door suiker maakt Brinta goed door kunstmatig vitaminen toe te voegen.