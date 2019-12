Calvé slasaus halfvol

Update 4 April 2014: En inmiddels, 4 maanden na onze klacht, is het etiket inderdaad aangepast.

Zonder conserveermiddelen! Dat was de reden dat een van onze leden voor deze slasaus koos. Ook op de achterkant stond het nog een keer 'zonder conserveringsmiddelen en kunstmatige kleurstoffen'. Thuisgekomen bekeek hij de ingrediëntenlijst eens goed en zag daar staan 'conserveermiddel E200'.

Hoe zit het nu echt? Calvé verzekert ons dat er echt geen conserveermiddelen in de slasaus zitten. Het gaat om een fout op het achteretiket en die wordt aangepast, beloven ze. We moeten ze geloven, maar zeker weten hoe het nu zat, zullen we nooit.