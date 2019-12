De frisdrank van Crystal Clear sinaasappel en mandarijn is eigenlijk niet veel meer dan water met zoetstoffen en aroma's. Slechts 0,02% van de hele frisdrank heeft daadwerkelijk iets met afgebeelde vruchten te maken en is sinaasappel- of mandarijnensap. Dat is minder dan 20 druppels per pak (van 1,5 liter).

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!