Dit is water met een smaakje aldus Vrumona. Dat het hier om de smaak appel gaat is moeilijk te missen. Maar wie echt appel verwacht moet goed zoeken. Slechts 0,01% is appelsap. De rest van de smaak komt van appelaroma.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!