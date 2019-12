Dubbel Frisss Appel & Perzik Light

Update 24 november 2016

Inmiddels is op de voorkant van de verpakking de tekst 'met witte druif' toegevoegd. Nu is te zien dat er naast appel en perzik ook witte druif is toegevoegd.

Verwarrend

In deze Dubbel Frisss met appel- en perziksmaak zit nog minder appel dan in de Dubbel Frisss witte druiven en citroen. Snap jij het nog?