Update februari 2016

Eat Natural heeft gereageerd en wil ons wijzen op het verschil tussen 'natuurlijke suikers' en 'overige suikers'. Daar zit hem nu juist de kneep: er is geen verschil tussen die suikers. Suiker is suiker en calorierijk. Nou vooruit: bij Eat Natural krijg je met de suikers die in het gedroogde fruit zitten nog wat vezels binnen. Al met al bevat Eat Natural nog behoorlijk wat 'nutteloze' suikers: wij schatten dat ongeveer de helft van de suikers uit fruit afkomstig is en de andere helft van de ingrediënten suiker, glucosestroop en honing. Eat Natural wil (als dit wettelijk kan) de hoeveelheid fruitsuikers en natuurlijke suikers gaan vermelden.

Tjokvol suiker

Eat Natural repen zien er gezond uit. De verpakking heeft een sobere, biologische uitstraling. De claims liegen er niet om: glutenvrij, zonder kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Op de achterkant vermeldt men lyrisch dat de repen met 'veel liefde en aandacht' zijn gemaakt en dat de repen 'tjokvol met hele stukken noot en fruit' zitten. Dat de repen tjokvol suiker zitten (30,5%) vindt Eat Natural kennelijk minder relevante informatie.