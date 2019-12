EkoLand Aardbeienjam

EkoLand gaat er prat op dat de jam alleen suikers uit vruchten bevat. In plaats van het ingrediënt suiker stopt EkoLand namelijk geconcentreerd appel- en druivensap in de jam. Laat dat nou net helemaal niets uitmaken, het staat qua voedingswaarde gelijk aan gewone suiker uit de suikerbiet. De claim 'zonder toegevoegd suiker' is zelfs wettelijk verboden wanneer geconcentreerd appel- of druivensap wordt gebruikt als zoetmaker.

Update 21 januari

EkoLand heeft ons laten weten dat de overtreding vorig jaar al bij hen is geconstateerd, en dat inmiddels producten met aangepaste etiketten in de schappen zouden moeten staan. Omdat jam lang houdbaar is, is het mogelijk dat de verouderde etiketten nog in omloop zijn. Wij houden het in de gaten! EkoLand benadrukt overigens dat het nooit de intentie is geweest om consumenten in verwarring te brengen.

Update 7 augustus 2014

Wij troffen nog steeds oude verpakkingen aan. EkoLand liet ons weten dat ze gaan uitzoeken hoe dit kan.