Update februari 2016

Aan Fred & Ed (Food Sense BV) is onze boodschap niet besteed. Wij kregen een antwoord vol mooie woorden over Fred & Ed Smaakwater. Het bedrijf verschuilt zich achter de brancheorganisatie, die zou hebben gezegd dat de verpakking aan de regels voldoet. Uiteindelijk concludeert Food Sense: 'er zijn niet veel kinderen die de hele dag alleen maar kraanwater willen drinken, maar wij denken dat ons product kinderen langzaam laat wennen aan een minder zoete smaak'. Jammer, maar dan blijft Fred & Ed aan de schandpaal. De Consumentenbond laat het er niet bij zitten en dit verhaal krijgt nog een staartje.

Suikerwater

Fred & Ed wil ouders die bezorgd zijn over het gewicht van hun kinderen laten geloven dat er water bestaat met minder suikers. Maar sinds wanneer bevat water eigenlijk suikers? Sinds Fred & Ed gesuikerde frisdrank zonder kleurtje maakt en 'smaakwater' noemt… De op de voorkant genoemde vruchten: appel, peer en perzik, zitten er helaas niet in. Wel: vierenhalf suikerklontje per flesje. Verantwoord fris en fruitig??