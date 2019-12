Fristi rood fruit

Voor een rode vruchtendrank zitten er maar weinig vruchten in. Van de aardbei, framboos en kers zit elk namelijk maar 0,01% sap in deze drank. Toch ziet FrieslandCampina daar geen probleem in. De vruchten zitten in de drank en dan mogen ze op de voorkant staan, alsdus FrieslandCampina. Wij verwachten echter niet dat het fruit uit je oren zal spuiten van deze yoghurtdrank.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!