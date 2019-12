Robinsons FruitShoot tropisch

Update augustus 2016

Wij vonden het product in de winkel met een nieuwe verpakking. Helaas allesbehalve een verbetering. Robinsons vindt het blijkbaar nodig om kinderen nog meer te beïnvloeden, door Angry Birds af te beelden en er een actie aan te koppelen.

5 suikerklontjes per flesje

Kinderen zijn inderdaad gek op frisdrank. Alleen willen ouders liever niet dat hun kind te veel frisdrank drinkt. Weet je wat, zouden de marketeers van Robinsons gedacht hebben: we noemen onze frisdrank gewoon Fruitshoot en verpakken het in handige 'meeneempakjes'. Helaas: wie dit aan zijn kind meegeeft, geeft eerder een suikershoot dan een fruitshoot. Voor de vitamines hoef je het niet te geven: de vruchtensmaak is vooral afkomstig van aroma's. Helaas bevat het product maar liefst 5 suikerklontjes per flesje. Maar dit koopt Robinsons dan weer af met de claim: 'ideaal voor actieve kinderen'. Inderdaad, een kind moet ongeveer een half uur extra buitenspelen om de 94 kcal er weer af te krijgen…