Healthy People blauwe bosbes en framboos

't Is maar de vraag of er twee handen blauwe bosbessen en frambozen in dit pak zit. Het overgrote deel is namelijk appel- en druivensap, en slechts een klein deel is 'superfruit'. Healthy People legt uit: 'De witte druivensap voegen wij toe omdat dit voor het sap een uitstekende smaakdrager is.' Dat is ook het probleem niet, maar we hadden graag de witte druif en appel teruggezien op het pak. En de consument ook, bleek uit de inzendingen.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!