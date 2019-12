Beste,

We streven er na om de positieve kracht van superfruit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken in de vorm van onze smaakvolle fruitsappen. Wat betreft de variant blauwe bosbes framboos, hierbij wordt blauwe bosbessenpuree en frambozenpuree vermengd met witte druivensap(84%) en aroniabessensap. Het sap is dus 100% sap zonder toevoegingen. Bij de ontwikkeling van deze sapvariant hebben wij diverse sapsamenstelling getest, waarbij uiteindelijk deze samenstelling als beste naar voren gekomen is. Wij voegen bewust geen suiker of andere smaakstoffen toe maar alleen sap, zodat we komen tot 100% sap. De witte druivensap voegen wij aan het sap toe omdat dit voor het sap een uitstekende smaakdrager is. Het zorgt er verder voor dat de bosbespuree en frambozenpuree niet te vol van smaak wordt, maar de karakteristieke smaak van de blauwe bosbes en framboos wel goed terug te vinden is in het eindproduct. Vandaar dat wij deze smaak ook expliciet op het pak communiceren. Wij vinden het vervelend mocht dit eventueel onduidelijk overkomen.

Vind jij de reactie van Healthy People ook een smoes? Nomineer dan de blauwe bosbes en framboos als grootste Kletsmajoor!