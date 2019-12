Update februari 2017

Heinz stelt de verpakking niet aan te passen. Suiker staat immers in de ingrediëntendeclaratie en in de voedingswaardetabel, zo stelt men. Een gemiste kans, immers de voorkant van de verpakking suggereert iets heel anders dan de kleine lettertjes op de achterkant. Heinz blijft op de schandpaal staan.

Pikant detail: veel suiker

Als iets pikant is verwacht je niet direct dat er veel suiker in zit. Bij de Heinz Sandwich Spread pikante groenten is dat blijkbaar anders. 18% van het product bestaat uit suiker, 12 klontjes in een pot. Heinz pronkt er niet mee en noemt het een lekkere lichte spread, met knapperige stukjes groenten. Ook het woord 'verantwoord' wordt weer eens gebruikt. Vergeleken waarmee het 'verantwoord' is, wordt niet vermeld helaas.