Hema Krabsalade

Update november 2016

Na lang aandringen is de naam gewijzigd in Surimi-krab salade.

Nepkrab

Een gemiddelde krabsalade telt meer dan 40 ingrediënten. Maar veel krab zit er niet in. In die van de HEMA zit bijvoorbeeld maar 5% krab. Eigenlijk zou de naam van de salade surimi-krab-salade moeten zijn, want in bijna alle krabsalades zit meer surimi, nepkrab, dan echte krab.