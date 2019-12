Hema, ‘winnaar’ Kletsplaatje van de maand december, past verpakking aan

Goed nieuws van Hema! Hema heeft ons naar aanleiding van de verkiezing van Kletsplaatje van de maand laten weten de verpakking van Hema Krabsalade aan te passen. Bij de eerstvolgende druk van het etiket op de voorkant wordt de benaming veranderd in 'Surimi-krab salade'. Voor de langere termijn gaat Hema uitzoeken of mogelijk de receptuur kan worden aangepast naar een hoger percentage krab.

Wat Hema verkoopt als 'krabsalade' zou beter surimisalade kunnen heten, als je naar de ingrediëntenlijst kijkt. Want nepkrab surimi, gemaakt van witvis met krabextract, is het belangrijkste bestanddeel. Van de lange ingrediëntenlijst bestaat het maar uit 5% krab. Echte krab zit er dus nauwelijks in. Geklets dus, oordeelden de stemmers, en riepen daarmee de krabsalade van Hema uit tot Kletsplaatje van de maand. Wij hebben Hema hiervan op de hoogte gebracht, met het dringende verzoek om de verpakking aan te passen. Hema heeft nu dus beloofd dit te doen.

De andere genomineerden waren de Soluta crackers van Wasa en berekoppendropjes Katja. Volgens de verpakking maakt Wasa deze crackers van spelt, terwijl bijna driekwart bestaat uit tarwe en rogge. De vermelde 43 calorieën per 10 gram berenkoppen lijkt best weinig, maar één enkel dropje weegt al bijna 10 gram.