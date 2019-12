Vreemde claim

Het biologische kindervoedingmerk Hipp slaat een beetje door. Alsof het uniek is claimen ze 'zónder toegevoegde suikers' op de kinderthee (vanaf 4 maanden). Je zou bijna gaan twijfelen, maar thee in zakjes (of los) is eigenlijk altijd zonder toegevoegde suikers. Tenzij je het zelf toevoegt, natuurlijk.