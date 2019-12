Jack Klijn cashew mix honing

De cashew mix honing van Jack Klijn bevat helaas meer suikers (34%) dan cashewnoten (33%). De meeste suiker is gewoon toegevoegd als suiker, en een klein beetje is honing, glucosestroop en natuurlijke suikers uit de noten zelf. Honing is natuurlijk duurder als ingrediënt, maar creatieve marketeers vinden honing leuk staan op de verpakking dus voegen fabrikanten graag een ietsjepietsje toe. Om het nog eens extra gezond te laten lijken, meldt de verpakking trots dat er antioxidanten in zitten. Jammer alleen dat dat nogal nietszeggend is: de Europese Voedselautoriteit heeft alle wetenschappelijke informatie over antioxidanten op een rij gezet, en heeft geen bewijs gevonden dat ze goed zijn voor de gezondheid …

Update 23 januari

Heel goed nieuws van Intersnack, de producent van Jack Klijn. Het bedrijf laat ons weten de kritiek te begrijpen en de verpakking aan te passen bij de eerstvolgende druk. De omschrijving wordt: Gesuikerde Cashew mix met honing - zoetzoute mix van gesuikerde pinda's en cashews. Ook wordt de claim 'bevat anti-oxidanten' verwijderd van de verpakking. Zo zien we het graag!

Intersnack benadrukt overigens dat het niet de intentie heeft om consumenten te misleiden, en dat er geen honing in zit 'omdat het leuk staat', maar omdat het product daadwerkelijk een honingsmaak heeft.